Reuters: Трампу регулярно докладывают о путях ответа на «химатаку» в САР

Председатель объединенного комитета начальников штабов США генерал Джозеф Данфорд заявил, что военные регулярно докладывают американскому лидеру Дональду Трампу о вариантах военного ответа на возможное применении химического оружия в Сирии. Об этом сообщает Reuters.

По его словам, военные США находятся в постоянном диалоге с Трампом для того, чтобы он понимал, какой может быть реакция США.

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Он также добавил, что США пока не приняли окончательного решения относительно применения военной силы в ответ на «химатаку» на территории САР.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин предупредил о подготовке в сирийской провинции Идлиб новых провокаций.