Порошенко рассказал о модернизации разведки Украины

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что украинская разведка проходит этап модернизации, передает «УНН».

По его словам, военная разведка страны, как составная часть вооруженных сил Украины, проходит через необходимую модернизацию для расширения возможностей как высшего политического, так и военного руководства страны для получения качественной, достоверной и срочной информации.

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«Созданный современный учебный комплекс полностью соответствует стандартам НАТО», — подчеркнул Порошенко.

По его словам, в этом направлении также движется министерство обороны Украины, служба безопасности страны и другие силовые подразделения, включая главное управление разведки.