Вдова Захарченко побывала на передовой и пообещала отомстить за мужа

Наталья Захарченко, вдова погибшего главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко, побывала на линии разграничения, где пообщалась с ополченцами. Об этом сообщает kp.ru.

Женщина приехала в военной форме и в ходе беседы с военными пообещала поддержку, в том числе и от себя лично.

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«Я вам приехала сказать о том, что я вам буду помогать вам точно так же, как и «Батя» (Александр Захарченко. — «Газета.Ru») вам помогал. Если у кого-то есть какие-то вопросы, проблемы, просьбы... Все передавайте через командира», — сказала Захарченко.

Вдова главы самопровозглашенной республики заверила, что борьба за независимость продолжится. Она также рассказала о желании отомстить за смерть мужа.

«Все хотят отомстить, и я хочу отомстить. Мы это сделаем, только по приказу. Ведь все думали, что сейчас у нас хаос начнется, что мы друг друга перебьем. Нет. Все на месте», — подчеркнула она.

Глава самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко погиб 31 августа в результате взрыва в ресторане «Сепар» в центре Донецка.