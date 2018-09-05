Минобороны: два Ту-160 провели учения в Средиземном море

Министерство обороны России заявило, что два стратегических бомбардировщика Ту-160 провели учения в Средиземном море. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По данным агентства, бомбардировщики успешно выполнили задачи по плану учений.

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Как отмечается, самолеты совершили 10-часовой полет над нейтральными водами Каспийского и Средиземного морей.

При этом бомбардировщики успешно осуществили условные пуски крылатых ракет по наземным целям.

Ранее главнокомандующий российским военно-морским флотом (ВМФ) Владимир Королев рассказал о подробностях совместных военных учений ВМФ и воздушно-космических сил (ВКС) России в Средиземном море.