В США разделили беспокойство России по поводу присутствия террористов в Идлибе

Американский госсекретарь Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты разделяют обеспокоенность российской стороны в связи с присутствием террористов в сирийском Идлибе. Об этом сообщается на сайте Госдепа.

По словам Помпео, утверждение властей России о присутствии террористов в Идлибе является верным.

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«Мы разделяем их озабоченность по поводу терроризма, исходящего из северной, северо-западной Сирии», — сказал Помпео.

Он добавил, что, как и Россия, американская сторона считает нужным «заняться» террористами в регионе, чтобы не допустить «экспорта» терроризма по всему миру. Кроме того, США готовы к работе по устранению террористов в указанном регионе.

Также отмечается, что Помпео надеется на разрешение ситуации в Идлибе дипломатическим путем.

Ранее турецкий лидер Тайип Эрдоган заявил о важности турецко-российского взаимодействия в связи с возможностью военной операции, которую могут провести в Идлибе сирийские правительственные войска.