СМИ разместили видео удара Израиля по сирийской Хаме

В соцсетях появились видеоролики, на которых якобы видны выпущенные израильскими ВС по провинции Хама ракеты. Об этом сообщает Orient News.

Отмечается, что на одной из видеозаписей ракета, предположительно, израильской стороны летит по воздуху, а на другом видео показаны последствия после того, как ракета взорвалась около населенного пункта в сирийской провинции.

Ранее сообщалось, что ПВО Сирии отразили атаку израильских военно-воздушных сил. По словам источника, самолеты израильской стороны атаковали военные объекты, расположенные в Хаме и Тартусе.