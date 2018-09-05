Эрдоган подчеркнул важность сотрудничества с Россией на фоне ситуации в Идлибе

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о важности турецко-российского взаимодействия в связи с возможностью военной операции, которую могут провести в Идлибе сирийские правительственные войска. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на турецкое телевидение.

По словам Эрдогана, такое развитие событий приведет к гибели многих людей, а другие в случае гуманитарной катастрофы направятся на турецкую территорию. Он добавил, что этого можно будет избежать, если в процессе переговоров добиться соответствующего решения.

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«Сотрудничество между Турцией и Россией сейчас очень важно», — сказал Эрдоган.

Ранее Эрдоган пообещал принести мир и безопасность в Ирак и Сирию.