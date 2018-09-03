Порошенко хочет исключить из конституции положения о Черноморском флоте в Крыму

Ирина Луценко, которая представляет украинского лидера Петра Порошенко в украинской Раде, сообщила о его предложении убрать из конституции страны положение о пребывании Черноморского флота на территории Крыма. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Луценко, Порошенко внесет предложение, которое предполагает исключение из украинской конституции положения о временном использовании военных баз на территории страны иностранными государствами на условиях аренды.

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«Имеется в виду пребывание Черноморского флота России на территории крымского полуострова», — заявила Луценко.

Ранее Порошенко принял решение внести в Верховную раду законопроект, закрепляющий курс Украины на евроинтеграцию.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.