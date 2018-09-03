Порошенко хочет исключить из конституции положения о Черноморском флоте в Крыму
Ирина Луценко, которая представляет украинского лидера Петра Порошенко в украинской Раде, сообщила о его предложении убрать из конституции страны положение о пребывании Черноморского флота на территории Крыма. Об этом сообщает РИА «Новости».
По словам Луценко, Порошенко внесет предложение, которое предполагает исключение из украинской конституции положения о временном использовании военных баз на территории страны иностранными государствами на условиях аренды.
«Имеется в виду пребывание Черноморского флота России на территории крымского полуострова», — заявила Луценко.
Ранее Порошенко принял решение внести в Верховную раду законопроект, закрепляющий курс Украины на евроинтеграцию.
В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.