Эксперт оценил реакцию немецких СМИ на российские учения «Восток--2018»

Член-корреспондент Академии военных наук Сергей Судаков дал комментарий после того, как немецкое издание Handelsblatt назвало совместные с Китаем российские учения «сигналом» для всего мира. Об этом сообщает RT.

По словам Судакова, китайская сторона не видит смысла вкладывать деньги в сближение с американской стороной.

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«Сближение с Россией наблюдается четко, Китай заинтересован в том, чтобы иметь такого мощного союзника», — сказал Судаков.

Он добавил, что Россия наращивает «мускулы» в оборонных целях, а реальных фактов российской «агрессии», о которой заявляют США и их партнеры, нет.

Ранее немецкое издание Handelsblatt назвало учения «Восток-2018», которые Россия проводит совместно с Китаем, демонстрацией своей военной мощи странам НАТО.