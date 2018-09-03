Handelsblatt увидел в учениях «Восток-2018» сигнал всему миру
Российские военные учения «Восток-2018» являются «мощным сигналом» для всего мира, пишет Handelsblatt.
По мнению экспертов издания, данные учения демонстрируют миру, что Россия не изолирована и имеет в союзниках одну из самых могущественных держав.
Как отмечается, учения «Восток-2018» воплощают в жизнь страхи США о тесном военном сотрудничестве России и Китая.
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При этом учения «Восток-2018» станут крупнейшими с 1981 года.
Ранее СМИ сообщили, что российские военные учения «Восток-2018» могут быть полезны США.