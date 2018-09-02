В Дагестане убит главарь нападавшей на полицейских банды

В ходе контртеррористической операции в Хасавюртовском районе Дагестана 1 сентября был убит главарь бандформирования. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Национального антитеррористического комитета (НАК).

Как отмечается, убитый был причастен к нападению на сотрудников правоохранительных органов. Он находился в федеральном розыске.

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По данным НАК, участник бандитского подполья был обнаружен приблизительно в 20.10 в лесу при проведении оперативно-розыскных мероприятий. В ответ на требование правоохранителей сложить оружие и сдаться он открыл огонь из автомата.

«В ходе скоротечного боя преступник был нейтрализован», — говорится в сообщении НАК.

Как стало известно, убитый оказался бывшим главарем банды Абасом Хубаевым. Он причастен к нападениям и убийствам сотрудников правоохранительных органов и гражданских лиц, в том числе к нападению на сотрудников ДПС у села Стальское Кизилюртовского района в июле 2018 года.

Ранее сообщалось, что в результате нападения на пост ДПС в Дагестане погибли двое полицейских.