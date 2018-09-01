В порт Гибралтара зашла атомная подлодка США

В Гибралтар зашла ударная многоцелевая атомная подводная лодка военно-морских сил США Newport News класса Los Angeles. Об этом пишет газета Gibraltar Chronicle.

По данным издания, впервые подлодку заметили в четверг, 30 августа. В Пентагоне отметили, что это ранее запланированный логистический визит подводной лодки.

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В газете добавили, что пребывание подлодки в регионе не обошлось без инцидентов. В пятницу, 31 августа, таможенное судно Испании слишком близко подошло к подлодке, из-за чего его перехватила полиция. В данный момент выясняются обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что подлодка США застряла во льдах Арктики во время отработки «ударов по России».