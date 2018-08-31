Ирак закрыл воздушное пространство для военного самолета из России

Власти Ирака запретили российскому военному самолету Ту-154М пересекать свое воздушное пространство. Об этом сообщает Al-Masdar News.

По данным интернет-газеты, лайнер следовал из Москвы в сирийскую провинцию Латакия. Так как Ирак не позволил самолету пересекать свое воздушное пространство, Ту-154М пришлось вернуться в Иран.

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В издании отметили, что самолет, скорее всего, еще раз попытается пролететь над Ираком, чтобы прибыть в Сирию.

В Багдаде в настоящее время не назвали причину данного инцидента.

Ранее сообщалось, что британские истребители перехватили российский Бе-12 в Черном море.