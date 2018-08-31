Австралийский режиссер получил тюремный срок в Камбодже

Австралийский документалист Джеймс Рикетсон приговорен судом камбоджийского Пномпеня к 6 годам тюрьмы за шпионаж, передает телеканал ABC.

69-летнего Рикетсона признали виновным в шпионаже на иностранное государство. Суд согласился с прокуратурой, заключил, что в течение 20 лет Рикетсон пользовался своей работой режиссера-документалиста как прикрытием, чтобы шпионить на так и не названное обвинением иностранное государство.

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Виновным Джеймс Рикетсон себя не признал. В суде он задал вопрос, оставшийся без ответа: «На какую страну я шпионю?» Позже он кричал эти слова из машины, на которой его увозили из суда.

Джеймса Рикетсона арестовали в июне 2017 года после того, как он использовал дрона для съемок митинга оппозиции. Прочитав его переписку в соцсетях, обвинение нашло его переписку с оппозиционерами и признания в симпатии к ним. В течение месяца документалист может обжаловать приговор.