На учениях в Средиземном море задействуют 26 кораблей

В учениях ВМФ и ВКС России в Средиземном море будут участвовать 26 кораблей и 34 летательных аппарата. Об этом сообщил главнокомандующий ВМФ Владимир Королев, передает РИА «Новости».

Учения ВМФ и ВКС пройдут с 1 по 8 сентября. К участию в них привлекут корабли Северного, Балтийского, Черноморского флотов и Каспийской флотилии, а также самолеты дальней авиации. Руководить маневрами будет глаком ВМФ.

Реклама

«Всего в учении примут участие 26 боевых кораблей и судов Военно-морского флота, включая две подводные лодки, а также 34 летательных аппарата. Флагманом группировки является ракетный крейсер «Маршал Устинов» Северного флота», — рассказал Королев.

В ходе учений российские военные отработают задачи противолодочной борьбы и противовоздушной обороны, защиты морских коммуникаций, вопросы противодействия пиратству и оказания помощи терпящему бедствие судну. Кроме того, будут проведены практические ракетные и артиллерийские стрельбы.

Ранее в Пентагоне прокомментировали учения России в Средиземном море.