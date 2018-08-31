В Минобороны рассказали о воздушных разведчиках у границ России
За прошедшую неделю 22 летательных аппарата провели разведку у воздушных границ России. Об этом сообщает официальная газета Минобороны России «Красная звезда».
Кроме того, как отмечается, девять раз истребители из состава дежурных по ПВО поднимались в воздух, чтобы не допустить нарушения границы.
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В итоге нарушения воздушного пространства России не зафиксировано.
Неделей ранее сообщалось, что 17 летательных аппаратов провели разведку у границ России.