В Минобороны рассказали о воздушных разведчиках у границ России

За прошедшую неделю 22 летательных аппарата провели разведку у воздушных границ России. Об этом сообщает официальная газета Минобороны России «Красная звезда».

Кроме того, как отмечается, девять раз истребители из состава дежурных по ПВО поднимались в воздух, чтобы не допустить нарушения границы.

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В итоге нарушения воздушного пространства России не зафиксировано.

Неделей ранее сообщалось, что 17 летательных аппаратов провели разведку у границ России.