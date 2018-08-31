В Минобороны рассказали о воздушных разведчиках у границ России

3 мая 2018 года многоцелевой истребитель Су-30СМ потерпел крушение после взлета с аэродрома Хмеймим... Антон Балашов/РИА «Новости»

За прошедшую неделю 22 летательных аппарата провели разведку у воздушных границ России. Об этом сообщает официальная газета Минобороны России «Красная звезда».

Кроме того, как отмечается, девять раз истребители из состава дежурных по ПВО поднимались в воздух, чтобы не допустить нарушения границы.

Реклама

В итоге нарушения воздушного пространства России не зафиксировано.

Неделей ранее сообщалось, что 17 летательных аппаратов провели разведку у границ России.