Китай завершил испытания первого собственного авианосца

Китай завершил морские испытания первого авианосца собственного производства, они прошли успешно. Об этом сообщили в минобороны страны, передает РИА «Новости».

Эти испытания стали вторыми для китайского судна. Авианосец покинул док города Далянь 26 августа.

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По словам представителя военного ведомства Китая, в ходе испытаний были проведены тесты по проверке платформы и оборудования военного судна. Он также отметил, что в настоящее время работы по строительству второго китайского авианосца проходят в соответствии с графиком.

«Морские испытания прошли безопасно и успешно, поставленные цели были достигнуты», — заключил представитель минобороны КНР.

Ранее сообщалось, что крупнейший в мире самолет-амфибия успешно завершил испытательный полет в Китае.