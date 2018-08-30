САР намерена продолжить развивать военное сотрудничество с Ираном

Министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем заявил, что Дамаск продолжит развивать и укреплять военное сотрудничество с Тегераном. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, Иран помогает в борьбе с терроризмом на территории Сирии.

Он также добавил, что отношения между Дамаском и Тегераном были «установлены очень давно».

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Ранее сообщалось, что министр обороны Ирана Амир Хатами в ходе своего двухдневного визита в Сирию подписал соглашение о взаимном и техническом сотрудничестве с сирийским министром обороны Али Абдаллахом Айубом.

Как отмечалось, данное соглашение определяет основы для взаимодействия по линии Тегеран — Дамаск.