Российские военные успешно испытали новую ракету системы ПРО
Российские военные осуществили успешный тестовый запуск новой ракеты системы противоракетной обороны (ПРО). Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.
Отмечается, что испытательный запуск ракеты произошел на полигоне Сары-Шаган в Республике Казахстан.
«Боевым расчетом войск противовоздушной и противоракетной обороны ВКС [военно-космических сил] успешно проведен очередной испытательный пуск новой ракеты российской системы ПРО», — сообщили в Минобороны.
Заместитель командующего объединением противовоздушной и противоракетной обороны ВКС полковник Андрей Приходько добавил, что новая ракета системы ПРО подтвердила «заложенные характеристики», а также справилась с поставленной задачей — поразить заданную цель с определенной точностью.
В Минобороны также рассказали, что данная система ПРО стоит на вооружении ВКС и предназначена для защиты от ударов средств воздушно-космического нападения.
В июле Минобороны также сообщало о пуске новой ракеты системы ПРО в Казахстане.