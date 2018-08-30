Российские военные успешно испытали новую ракету системы ПРО

Российские военные осуществили успешный тестовый запуск новой ракеты системы противоракетной обороны (ПРО). Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

Отмечается, что испытательный запуск ракеты произошел на полигоне Сары-Шаган в Республике Казахстан.

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«Боевым расчетом войск противовоздушной и противоракетной обороны ВКС [военно-космических сил] успешно проведен очередной испытательный пуск новой ракеты российской системы ПРО», — сообщили в Минобороны.

Заместитель командующего объединением противовоздушной и противоракетной обороны ВКС полковник Андрей Приходько добавил, что новая ракета системы ПРО подтвердила «заложенные характеристики», а также справилась с поставленной задачей — поразить заданную цель с определенной точностью.

В Минобороны также рассказали, что данная система ПРО стоит на вооружении ВКС и предназначена для защиты от ударов средств воздушно-космического нападения.

В июле Минобороны также сообщало о пуске новой ракеты системы ПРО в Казахстане.