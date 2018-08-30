В МИД Франции высказались против миссии ООН в Донбассе

Министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан заявил, что в данный момент рано обсуждать ввод миротворческих войск в Донбасс, а разговор о таком сценарии является контрпродуктивным. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам главы французского МИДа, обсуждение о миротворческой миссии в Донбассе не может состояться «без политической воли». Он подчеркнул, что в противном случае разговоры о миссии ООН «контрпродуктивны».

Реклама

«Мы не можем вести операцию по поддержанию мира [в Донбассе], если мира еще нет», — отметил Ле Дриан во время выступления перед французскими послами в Париже.

Ранее Ле Дриан заверил, что Франция не ждет ослабления России и надеется получить в ответ уважение и сотрудничество.