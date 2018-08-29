Госдеп поделился с российским послом опасениями из-за наступления армии САР в Идлибе

Официальный представитель Госдепартамента США Хизер Науэрт заявила, что представители ведомства встретились с послом России в США Анатолием Антоновым и рассказали об опасениях в связи с возможным наступлением армии САР в сирийской провинции Идлиб. Об этом сообщает РИА «Новости».

Во встрече приняли участие спецпредставитель Госдепа по сирийскому диалогу Джеймс Джеффри и и.о. помощника госсекретаря по делам Ближнего Востока Дэвид Саттерфилд.

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По словам Науэрт, на переговорах особое внимание уделялось имеющейся у США информации о том, что правительственные войска, поддерживаемые Россией и Ираном, планируют наступление в Идлибе.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров рассказал о необходимости ликвидировать «гнойник террористов» в сирийском Идлибе.