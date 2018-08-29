Израиль заявил о готовности ответить на действия Ирана в Сирии

Министр разведки Израиля Исраэль Кац заявил о готовности незамедлительно отреагировать на действия Ирана в Сирии, если они будут представлять собой угрозу Израилю, передает РИА «Новости».

«Соглашение являет собой проверку израильского политического курса в Сирии и той красной линии, которую мы установили. Наша реакция будет четкой и однозначной. Мы будем действовать со всей силой против любой цели Ирана в Сирии, несущей угрозу Израилю», — сказал Кац.

Реклама

По его словам, в случае, если президент Сирии Башар Асад примет решение защищать иранские силы, «он увидит последствия незамедлительно».

Ранее сообщалось, что министр обороны Ирана Амир Хатами в ходе своего двухдневного визита в Сирию подписал соглашение о взаимном и техническом сотрудничестве с сирийским министром обороны Али Абдаллахом Айубом.