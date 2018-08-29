В Совфеде опасаются удара Запада по Сирии с воздуха и моря

Зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Алексей Кондратьев допустил, что в случае провокации с использованием химического оружия западные страны нанесут удар по сирийской территории с воздуха и воды. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Кондратьева, американская сторона наращивает морскую группировку в Средиземное море недалеко от Сирии и стягивает в регион свои морские силы для нанесения удара по территории САР.

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«Поэтому нужно ожидать, что в случае осуществления провокации и принятия решения об агрессии против Сирии для ударов будут применены ракеты как с воздуха, так и с воды», — заявил Кондратьев.

Ранее сообщалось, что представители «Белых касок» привезли большой груз отравляющих веществ в сирийский город Саракиб на склад, которым пользуются боевики.