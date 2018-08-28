СМИ: США намерены создать бесполетную зону на севере Сирии

США занимаются созданием военной инфраструктуры в Сирии, которая позволит Вашингтону установить бесполетную зону на севере страны. Об этом сообщает Hürriyet.

По данным издания, военные США перебросили радиолокационные комплексы на американскую военную базу в сирийском городе Эш-Шаддади.

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Как отмечается, эксперты считают, что эти комплексы позволят США развернуть бесполетную зону от Манбиджа до Дейр эз-Зора.

Ранее глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что американская сторона приступит к выводу войск из Сирии только после окончательного поражения боевиков террористической группировки «Исламское государство».

«Исламское государство» - террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.