Россия созвала заседание СБ ООН из-за ситуации в сирийском Идлибе

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что российская сторона потребовала срочных консультаций в Совете Безопасности (СБ) ООН, они состоятся во вторник. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам политика, консультации были запрошены в связи с ситуацией в сирийской провинции Идлиб.

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«Мы на этом мероприятии посмотрим в глаза представителями западной «тройки» и заострим перед ними всю эту ситуацию», — сказал Рябков.

Он также отметил, что Москва планирует призвать Вашингтон и Берлин повлиять на вооруженную оппозицию и террористические группировки, которые готовят провокации в Идлибе.

Ранее Пентагон опроверг заявления России о стягивании сил США на Ближний Восток.