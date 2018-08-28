Во Львове язычники подрались с военными на похоронах товарища

Во Львове сотни мужчин в черных футболках пытались помешать захоронению убитого в Донбассе военного по христианским традициям. Об этом рассказал очевидец, бывший директор «Лычаковского кладбища» Игорь Гавришкевич, пишет издание ZAXID.NET.

26 августа на одном из местных кладбищ прошли похороны Марьяна Найды, добровольца батальона «Донбасс», погибшего 23 августа.

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Гавришкевич рассказал, что группа мужчин, представившиеся товарищами убитого, требовали захоронить его по языческим традициям.

«Один «черномайечник» таки положил топор в гроб и напомнил о традиции сожжения», — сказал Гавришкевич.

Настоятель гарнизонного храма Степан Сус попросил мужчин успокоиться, однако те начали угрожать ему. Сус также напомнил им, что обряд захоронения определяют ближайшие родственники, и мать погибшего решила похоронить его по христианским обычаям. Тем не менее после разгоревшегося конфликта мать согласилась, чтобы в гроб сыну положили топор.

Также отмечается, что во время похорон произошла драка между военными и группой мужчин-«язычников». В нацполиции пока не комментируют инцидент.