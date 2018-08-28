В Забайкалье произошло нападение на воинский эшелон

Неизвестные напали на воинский эшелон на железнодорожной станции в Забайкалье, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа.

Инцидент произошел в ночь на 27 августа в районе станции Петровский Завод. По данным пресс-службы, несколько человек нарушили границу поста и попытались напасть на караул, после чего военнослужащий применил оружие.

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Один из нападавших был застрелен, остальные скрылись. Отмечается, что применение оружия часовым соответствовало Уставу гарнизонной и караульной службы ВС России.

При этом по словам источника агентства в администрации Петровск-Забайкальской области, нападавшие были местными жителями, у которых произошел конфликт с военными в кафе на вокзале, один из них напал на служащих с холодным оружием. После этого гражданские побежали за военными на пост и не поверили предупреждениям часового о стрельбе.

Ранее сообщалось, что в Сирии при нападении боевиков погибли три солдата правительственных войск.