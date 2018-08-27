В Минобороны опровергли данные об авиаударе России по Афганистану

В российском Минобороны опровергли информацию о нанесении самолетами страны удара по северу Афганистана. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отметается, в СМИ появилась информация о якобы нанесенном российскими самолетами воздушном ударе по боевикам исламского движения Талибан.

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«…российские военные самолеты никаких боевых задач в районе государственной границы Республики Таджикистан и Афганистана не выполняли», — заявили в ведомства.

Ранее сообщалось, что в Министерство иностранных дел России прибыл посол Афганистана Абдул Каюм Кучай, где планирует встретиться с заместителем министра иностранных дел России Игорем Моргуловым.

«Талибан» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.