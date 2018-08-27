В Эстонии заподозрили Россию в желании разрушить единство ЕС и НАТО

Глава эстонского департамента внешней разведки Микк Марран обвинил российскую сторону в попытках разрушить единство НАТО и Евросоюза. Об этом он сказал в интервью Postimees.

По словам Маррана, российская сторона якобы использует политиков из европейских стран как «агентов влияния».

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«Россия стремится разрушить единство Евросоюза и НАТО», — заявил Марран.

Он подчеркнул, что, если Россия в этом преуспеет, это создаст для Эстонии непосредственную угрозу.

Ранее министры юстиции Эстонии и Латвии Урмас Рейнсалу и Дзинтарс Разначс заявили, что планируют добиться от России компенсации за «советскую оккупацию».