В Эстонии заподозрили Россию в желании разрушить единство ЕС и НАТО
Глава эстонского департамента внешней разведки Микк Марран обвинил российскую сторону в попытках разрушить единство НАТО и Евросоюза. Об этом он сказал в интервью Postimees.
По словам Маррана, российская сторона якобы использует политиков из европейских стран как «агентов влияния».
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«Россия стремится разрушить единство Евросоюза и НАТО», — заявил Марран.
Он подчеркнул, что, если Россия в этом преуспеет, это создаст для Эстонии непосредственную угрозу.
Ранее министры юстиции Эстонии и Латвии Урмас Рейнсалу и Дзинтарс Разначс заявили, что планируют добиться от России компенсации за «советскую оккупацию».