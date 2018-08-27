Иран и Сирия заключили соглашение о военном сотрудничестве

Министр обороны Ирана Амир Хатами в ходе своего двухдневного визита в Сирию подписал соглашение о взаимном и техническом сотрудничестве с сирийским министром обороны Али Абдаллахом Айубом, передает Tasnim.

«Сирия выходит из кризиса и входит в фазу восстановления», — сказал Хатами.

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Он также подчеркнул, что это соглашение с Сирией определяет основы для взаимодействия по линии Тегеран — Дамаск. Аюб, в свою очередь, похвалил Иран за поддержку Сирии в борьбе с терроризмом. Глава сирийского оборонного ведомства также подчеркнул, что Сирия и Иран не позволят кому-либо повредить их близким отношениям. В соответствии с положениями документа, Иран и Сирия планируют усилить сотрудничество в военной и оборонной сфере.

Ранее сообщалось, что глава минобороны Ирана прилетел с визитом в Сирию.