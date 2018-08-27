На Украине обвинили Россию в «провоцировании бунтов в стране»

Вице-адмирал Сергей Гайдук, который является бывшим командующим ВМС Украины, заявил, что российская сторона провоцирует бунты в приморском районе страны. Об этом он сказал в эфире «Эспресо.TV».

По словам Гайдука, действия российской стороны в Азовском море оказывают экономическое давление на Бердянский и Мариупольский морские порты. Таким образом Россия якобы хочет вызвать народные бунты. При этом ситуация ухудшается тем, что Мариуполь расположен недалеко от Донбасса, где ведутся боевые действия.

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«Представьте себе, на востоке от Мариуполя находится «нулевка», где расположена наша приморская группировка, которая ежедневно имеет боевые столкновения с противником, а на западе от Мариуполя и в самом Мариуполе идут бунты населения, потому что они теряют работу, теряют возможность содержать свои семьи и так далее», — сказал Гайдук.

Он добавил, что, по его мнению, российская сторона делает ставку именно на это.

Ранее Гайдук заявил, что для предотвращения потерь страны от деятельности кораблей других стран необходимо заминировать Азовское море.