В Совфеде предупредили об адекватных шагах в ответ на создание второго флота США

Россия предпримет адекватные шаги в ответ на создание второго флота США. Об этом заявил зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Алексей Кондратьев, передает РИА «Новости».

Кондратьев подчеркнул, что создание этого флота несет угрозу северным морским коммуникациям России.

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По его словам, Россия в ответ на создание этого флота США предпримет «определенные адекватные шаги».

«Я не могу их озвучить, но количественно-качественные параметры российского Северного флота будут развиваться с учетом усиления США в Арктике таким образом, чтобы обеспечить безопасность России на этом направлении», — добавил сенатор.

Ранее сообщалось, что США возродили второй флот военно-морских сил, который должен будет сдерживать Россию в Северной Атлантике.