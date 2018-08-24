В США протестировали «ракету-обманку»

В Пентагоне проинформировали об успешных испытаниях ракеты-имитатора нового поколения MALD-X. Об этом пишет Breaking Defense со ссылкой на заявление ведомства.

Согласно имеющейся информации, тестирование ракеты состоялось на объектах бывшей базы Военно-морской авиации в Пойнт-Мугу 20 и 22 августа.

Реклама

Отмечается, что MALD-X включает в себя беспилотник и «ракету-обманку». Они дезориентируют вражеские системы ПВО, имитируя радиолокационные характеристики американских боевых самолетов. Такая ракета вести 136 кг, а ее длина составляет 3 м.

Ранее сообщалось, что управление перспективных исследовательских проектов Минобороны США (DARPA) объявило тендер на разработку нового анонимного мобильного мессенджера, устойчивого ко взлому.