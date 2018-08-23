В Госдуме оценили слова депутата Рады о «землетрясении в Кремле»

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая дала комментарий после того, как депутат украинской Рады Олег Барна предположил, что парад в День независимости Украины может вызвать «землетрясение» в Кремле. Об этом говорится на сайте политика.

По словам Яровой, «неадекватные» заявления украинской стороны не вызывают ни удивления, ни потрясения.

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«Данное заявление — то ли паранойя, то ли комплекс неполноценности», — заявила Яровая.

Она добавила, что действия украинских властей являются «пародией на независимость». Яровая отметила, что неэффективность политической элиты страны ведет в потрясениям и бедам украинского народа.

Ранее депутат Верховной рады Украины от «Блока Петра Порошенко» Олег Барна предположил, что парад военной техники ко Дню независимости может вызвать «землетрясение» в Кремле.