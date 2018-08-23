В России военно-транспортный самолет впервые совершил посадку на шоссе

Начальник штаба материально-технического обеспечения российских ВС генерал Алексей Кузьменков рассказал, что военно-транспортный самолет Ан-26 приземлился на автотрассу под Хабаровском. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Кузьменкова, этот маневр свидетельствует о профессионализме летчиков, которые получили серьезную практику во время боевых действий на сирийской территории.

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«В действительности данный элемент посадки на автодорогу очень сложен и в современной истории России еще не выполнялся», — сказал Кузьменков.

Отмечается, что маневр был выполнен на трассе Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре.

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