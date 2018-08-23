В Совфеде рассказали, чем заменят электронику и комплектующие из США

Зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Алексей Кондратьев заявил, что российская сторона откажется от приобретения у США комплектующих двойного назначения и электронных устройств. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Кондратьева, Россия ответит на американские санкции адекватно. Он подчеркнул, что тот факт, что Соединенные Штаты вводят санкции против России, но летают в космос на российских двигателях, противоречит здравому смыслу.

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«Мы в любом случае будем отказываться от всех американских комплектующих, раз уж звоночек такой прозвенел», — сказал Кондратьев.

Он добавил, что вместо этого российская сторона будет закупать электронику двойного назначения у Китая.

Ранее председатель комитета Совета Федерации по бюджету Сергей Рябухин заявил, что российская сторона может ответить на новые санкции со стороны США в сфере уникальных разработок.