В США опубликовали видео сброса ядерной бомбы с F-15

Сандийские национальные лаборатории выложили на своем аккаунте в YouTube видео, на котором истребитель четвертого поколения F-15E Strike Eagles сбрасывает ядерную бомбу B61-12.

Бомба была сброшена без ядерного боевого заряда.

Отмечается, что тестовый сброс ядерной бомбы прошел 11 июля 2017 года на полигоне Тонопа (Невада). Истребители сбросили две бомбы B61-12 — со средней и малой высот.

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Сандийские национальные лаборатории являются одной из 16 лабораторий министерства энергетики США. Они занимаются разработкой, созданием и испытанием неядерных компонентов ядерного оружия.

Ранее в США сообщали об успешном испытании управляемой ядерной бомбы B61-12.