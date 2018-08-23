Минобороны России рассекретило документы к 75-й годовщине Курской битвы

Министерство обороны России рассекретило документы, которые рассказывают о ходе Великой Отечественной войны летом 1943 года. Они опубликованы на сайте, который посвящен 75-летию Курской битвы.

Российской военное ведомство представило историко-познавательный проект ко Дню воинской славы, который празднуется 23 августа.

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На сайте отмечается, что «особое место» среди рассекреченных документов занимает директива Ставки верховного главнокомандования об утверждении плана освобождения Харькова.

«Согласно документу, координация действий четырех фронтов в сражениях на Курской дуге сосредотачивалась в руках таинственных личностей — «товарищей Юрьева и Александрова», — говорится на сайте.

В министерстве заявили, что под этими фамилиями скрываются маршалы СССР Георгий Жуков и Александр Василевский.

Также в рамках проекта будут обнародованы наградные материалы.

Ранее сообщалось, что Минобороны России рассекретило документы об истории ВДВ.