В России вооружают первые ударные беспилотники

Директор кластера «Вооружение» госкорпорации «Ростех» Сергей Абрамов рассказал о начале оснащения боеприпасами российских ударных беспилотников (БПЛА). Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Абрамова, на входящем в состав госконцерна «Техмаше» начали разрабатывать боевую нагрузку для беспилотных летательных аппаратов. Речь идет как об авиабомбах, так и о средствах ближнего боя.

Реклама

«В настоящее время в интересах Минобороны России проводятся работы по оснащению данными видами вооружения российских БПЛА нового поколения», — заявил Абрамов.

Ранее гендиректор концерна «Техмаш» Владимир Лепин рассказал о разработке на территории России новых образцов противолодочного оружия.