Советник Трампа придумал способ надавить на Россию в сирийском вопросе

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в интервью Reuters рассказал о рычагах давления на Россию в сирийском вопросе, которые есть у Штатов.

По словам политика, в настоящий момент Россия «завязла» в Сирии и «фанатичная дипломатическая активность» Москвы в Европе указывает на то, что российская сторона хочет найти помощь для покрытия расходов на урегулирование сирийского конфликта.

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Болтон подчеркнул, что Вашингтон может использовать это для получения содействия от Москвы по ряду вопросов. В частности, одним из главных требований властей США является вывод иранских войск с территории Сирии.

Ранее в Кремле назвали темы переговоров Болтона и секретаря Совета Безопасности России Николая Патрушева, которые пройдут 23 августа в Женеве.