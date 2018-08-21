Финские военные будут вегетарианцами один день в неделю

В меню военнослужащих Финляндии станет больше вегетарианских блюд, причем один день в неделю их будут кормить только вегетарианской едой. Об этом сообщает Yle Uutiset.

Как отмечается, из списка вегетарианских продуктов исключили рыбу. Вместо мяса и рыбы военным предложат молочные продукты, куриные яйца, картофель, пасту, сою и куорн (грибной протеин).

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Майор центра логистики Оборонительных сил Финляндии Эйя Пулкки заявила, что данные меры не связаны с экономией. Увеличение доли вегетарианской пищи, по ее словам, связано с пользой для здоровья, а также с негативным воздействием мясного производства на изменения климата.

Подчеркивается, что в воинских частях Финляндии уже давно готовят вегетарианскую еду для тех, кто отказался от мяса или других продуктов животного происхождения.

Ранее сообщалось, что актер Кевин Смит после выписки из больницы стал вегетарианцем.