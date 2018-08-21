Иран представил первый истребитель собственного производства

В Тегеране прошла торжественная церемония, на которой иранские военные представили первый истребитель собственного производства. Об этом сообщает агентство Tasnim.

На церемонии, которая прошла накануне Дня оборонной промышленности, также присутствовал президент Ирана Хасан Роухани.

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Самолет получил название Kowsar. Истребитель способен нести разнообразное вооружение. Он планируется к применению в операциях по авиационной поддержке.

Подчеркивается, что истребитель разрабатывался «обширных исследования» экспертов оборонной индустрии. Тем не менее в материале агентства не приводятся более детальные характеристики воздушного судна.

Ранее сообщалось, что Иран провел военные учения в Персидском заливе.