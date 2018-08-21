Зарубежные эксперты усомнились в возможности производства МиГ-41

Эксперт Королевского Объединенного института оборонных исследований в Великобритании Джастин Бронк заявил изданию Business Insider, что возможность серийного производства истребителей МиГ-41 под вопросом.

Ранее генеральный директор корпорации «МиГ» Илья Тарасенко заявил, что работа над новым истребителем скоро начнется.

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«Я не очень верю в то, что еще менее проверенная концепция будет передана на серийное производство в ближайшее время», — отметил Бронк.

Ричард Л. Абулафиа, вице-президент американской военной компании Teal Group, в свою очередь, отметил, что создания истребителя-перехватчика нового поколения уже «в прошлом», поскольку сейчас для перехвата используют ракеты класса «земля-воздух».