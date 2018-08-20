Российский адмирал рассказал о плюсах отказа от строительства вертолетоносцев

Адмирал Владимир Валуев, командовавший Балтийским флотом с 2001 по 2006 годы, заявил, что отказ от строительства в России собственных вертолетоносцев пойдет на пользу как промышленности, так и вооруженным силам. Об этом сообщает РИА «Новости».

Валуев полагает, что отсутствие вертолетоносцев может быть полностью компенсировано уже имеющимся у России вооружением.

Реклама

«Мне кажется, сегодня, с появлением в России высокоточного оружия, вертолетоносцы могут быть полностью им компенсированы. Решение об отмене строительства вертолетоносцев правильное и своевременное», — сказал Валуев.

Адмирал подчеркнул, что вертолетоносцы предназначены для наступательных операций, в то время как в России делают упор на разработку и применение комплексов защитного характера.

Ранее глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил, что в России не будут строить собственные вертолетоносцы.