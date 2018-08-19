Модернизированный вертолет Ми-26 совершил первый полет

Созданный для российских Воздушно-космических сил модернизированный вертолет Ми-26Т2В совершил первый полет, передает РИА «Новости».

Как отмечается, первый полет вертолета состоялся на предприятии «Роствертол» холдинга «Вертолеты России». По словам гендиректора организации Андрея Богинского, успех первого полета говорит о том, что примененные при модернизации вертолета технические решения были верными.

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«Нам удалось значительно снизить нагрузку на экипаж, во многом автоматизировав полет и посадку такой большой и сложной машины», — сказал Богинский.

Он добавил, что был установлен современный бортовой комплекс обороны. Он позволил увеличить живучесть Ми-26Т2В.

Ранее по словам официального представителя холдинга «Вертолеты России», начало серийного производства обновленной версии вертолета Ми-26Т2В начнется в 2019 году.