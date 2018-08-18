Водолазы Минобороны поднимают из болота самолет под Смоленском

Водолазы Минобороны России под Смоленском поднимают из болота мелкие части самолета полка «Нормандия-Неман», передает РИА «Новости».

«Работы по размытию крупных объектов самолета завершены. На месте крушения истребителя водолазы с шестиметровой глубины начали поднятие мелких металлических элементов самолета», — говорится в сообщении.

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Как сообщают в ведомстве, военные инженеры ЗВО вместе с водолазами и членами поисковой команды подготовили прилегающую территорию, пробили свыше тысячи метров грунтовой дороги по болотистой местности для проезда рабочих команд и водолазов, завершили наземную и подводную рекогносцировки для определения точного места падения самолета, а также способа подъема основной его части — двигателя.

Отмечается, что останки пилота пока не найдены и есть вероятность, что он мог выпрыгнуть из кабины с парашютом.