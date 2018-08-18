NBC: Трамп намерен заменить военных США в Афганистане на наемников

Президент США Дональд Трамп планирует заменить американских военных в Афганистане на сотрудников частных военных компаний. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на источники.

По данным телеканала, Трампа не устраивает отсутствием значительного прогресса США в Афганистане.

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Как отмечается, Трампу понравился план Эрика Принcа, который владеет частной военной компанией Blackwater, о замене военных США на наемников.

При этом в администрации президента многие выступают против реализации данной задумки.

Ранее СМИ сообщили, что военная стратегия США в Афганистане нацелена на удержание основных населенных пунктов, что позволяет боевикам движения «Талибан» взять под контроль большую часть страны.

«Талибан» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.