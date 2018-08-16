В Совфеде отреагировали на заявление Украины о том, что Россия «захлебнется кровью»

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Член комитета по международным делам Совета Федерации Олег Морозов дал комментарий после заявления замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрия Грымчака о том, что в случае наступления российская сторона «захлебнется собственной кровью». Об этом сообщает ФАН.

По мнению Морозова, комментировать такие «кровожадные» заявления нелепо. Он обратил внимание на то, что на Украину никто не собирается нападать, поскольку Россия не нацелена на военный конфликт с ней.

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«Кроме того, это выглядит как акт политической истерики, граничащей с паранойей. Кругом мерещатся агрессоры, и от страха хочется кричать какие-то нелепости», — сказал Морозов.

Он добавил, что Россия придерживается минских соглашений и является сторонницей целостности Украины. Морозов также подчеркнул, что слова Грымчака являются «политической паранойей», которую не стоит серьезно обсуждать.

Ранее Грымчак заявил, что украинская армия находится в более хорошем положении, чем два года назад.