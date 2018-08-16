В Киеве заявили о захвате территории в 15 кв. км в Донбассе

Командующий операцией объединенных сил Украины Сергей Наев заявил, что украинским силовикам удалось захватить территорию в 15 кв. км в Донбассе. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Наева, цель объединенных сил заключается в том, чтобы отодвинуть позиции силовиков как можно дальше от населенных пунктов.

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«Общее увеличение территории, которая подконтрольна объединенным силам, достигает 15 квадратных километров», — заявил Наев.

Он добавил, что украинские силовики продолжат работать над улучшением оперативно-тактического положения.

Ранее внефракционный депутат украинской Рады Виктор Балога заявил о неэффективности «нормандского формата».