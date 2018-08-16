На Украине предупредили Россию, что она «захлебнется собственной кровью»

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрий Грымчак заявил, что украинская армия находится в более хорошем положении, чем два года назад. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на его интервью «Апострофу».

Грымчак напомнил, что два года назад говорил о «наступлении» российской стороны, которое приведет к многочисленным потерям Украины.

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«Тогда я сказал, что они захлебнутся нашей и собственной кровью. Сегодня мне кажется, что в случае наступления они будут захлебываться собственной кровью», — заявил Грымчак.

Он подчеркнул, что в армии Киев «много чего изменил».

Ранее бывший заместитель начальника Генерального штаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко в эфире ObozTV заявил, что власти России хотят захватить южную и восточную части Украины.